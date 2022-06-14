​3 ملفات قد تترك تأثيرها على سعر الدولار.. ما هي؟

أشارت تقارير أمنية مرتبطة بالوضعين المعيشي والمالي الى أن 3 ملفات راهنة، قد تؤدي، في حال تعثرها، الى إرتفاع سعر صرف الدولار بطريقة سريعة ليصل الى حدود الـ40 ألف ليرة.

وفي التقارير أن هذه الملفات هي:

Advertisement

- عدم وضوح موقف لبنان الرسمي في ملف ترسيم الحدود.

- عدم الدعوة سريعاً الى إستشارات نيابية ملزمة.

- المسار القضائي في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.