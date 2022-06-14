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لبنان

​3 ملفات قد تترك تأثيرها على سعر الدولار.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2022 | 02:45
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أشارت تقارير أمنية مرتبطة بالوضعين المعيشي والمالي الى أن 3 ملفات راهنة، قد تؤدي، في حال تعثرها، الى إرتفاع سعر صرف الدولار بطريقة سريعة ليصل الى حدود الـ40 ألف ليرة. 
وفي التقارير أن هذه الملفات هي: 
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- عدم وضوح موقف لبنان الرسمي في ملف ترسيم الحدود.
- عدم الدعوة سريعاً الى إستشارات نيابية ملزمة. 
- المسار القضائي في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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