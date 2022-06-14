باسيل" يلطوش" تلفزيونياً: مَنْ قصد بـ"التمثيل الهزيل"؟

بعدما بات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مقتنعاً أكثر من أي وقت سابق أن حظوظه للرئاسة أصبحت معدودة كلياً، وان الغرب لن يساومه على أي ملف لرفع العقوبات عنه وايصاله الى بعبدا رغم كل التحفيزات والتنازلات التي قدمها عبر وسطاء محليين واميركيين، بدأ باسيل يصوب سهامه تجاه رئيس تيار المرده سليمان فرنجية المرشح الأوفر حظا بين رؤساء الاحزاب المسيحية المارونية لرئاسة الجمهورية، خاصة وان باسيل سلم أيضا بأن حزب الله الذي يرفض تسمية أي مرشح لرئاسة الجمهورية ولن يكرر ما فعله تجاه الرئيس ميشال عون من تمسك بوصوله الى بعبدا، لن يدعمه لرئاسة الجمهورية.

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فباسيل، من وجهة نظر المقربين من حزب الله، "يهوى السجالات، وتصريحاته خير دليل على ذلك، فضلا عن افتعاله الاشكالات مع كل القوى السياسية الأمر الذي يجعل الحزب متريثا في دعمه أو تأييد ترشيحه هذا فضلاً عن ان واقعية حزب الله تاخد بعين الاعتبار الغضب الفرنسي والأميركي والخليجي من باسيل وبالتالي فانه لن يذهب إلى دعم أي شخصية تستفز الاميركيين".

وعليه كان لافتاً أمس الاول هجوم باسيل على فرنجية وتهكمه على النتائج التي حصل عليها "تيار المرده" في الانتخابات بقوله إن "الشعب اللبناني الذي اعطاني الكتلة الاكبر في البرلمان، والجانب الذي يلينا هو القوات، والانتخابات افرزت بعض القوى ذات التمثيل الهزيل على المستوى المسيحي".

وكان فرنجية قد سبق باسيل بالقول خلال احتفال في ذكرى مجزرة اهدن بالقول: "من يحاول إلغاءنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية".

وتقول اوساط دبلوماسية إن "فرنجية المحسوب على فريق 8 آذار، يخاصم بشرف ويتفق بشرف وهذا ما يميزه عن آخرين في لبنان وقد تظهر ذلك بوضوح في علاقته ومواقفه من كل الاطراف السياسية، وخطابه الانتخابي كان متوازنا على عكس الخطاب التحريضي الذي انتهجه سواه في الشارع المسيحي".

وفي رأي مرجع سياسي مطلع، فان "باسيل المقتنع بأن الانتخابات الرئاسية لا يحدد نتائجها مجلس النواب بعيداً عن التفاهات الإقليمية والدولية، بدأ يصوب على فرنجية، علماً ان ترشيح الاخير للرئاسة ليس محسوما ايضا، وبدأ يبتدع اجتهادات مفادها أن ينتخب الرئيس في البرلمان على مرحلتين الأولى مسيحياً والثانية وطنياً، الامر الذي يعتبره النواب هرطقة دستورية لن تمر".