"تحرّكات أمنية" في مناطق لبنانية.. هؤلاء تحت الرّصد

كشفت المعلومات إن القوى الأمنيّة تكثف تحركاتها لمواجهة مروّجي المخدرات الذين ينتشرون في المناطق السكنية ضمن بعض المدن والبلدات.

ووفقاً للمصادر، فإنّ الجهات المعنية لديها قائمة بأسماء مروّجين تم الكشف عنهم خلال تحقيقات معنية أجريت مؤخراً بشأنهم، وقد أكدت المعلومات أنهم كانوا تحت الرصد طيلة الفترة الماضية.

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وحالياً، فإن التحضيرات جارية لتوقيف عدد منهم، إما بعمليات أمنية أو من خلال إبلاغهم عبر جهات معينة، بـ"تسليم أنفسهم طوعاً".