بعد مُكابرة.. وأخيراً فعلها نواب "التغيير"

كانت لافتة يوم أمس، جولة عدد من النواب التغييرين على الرؤساء الثلاثة في سبيل البحث بملف ترسيم الحدود البحرية.

مراقبون لهذه الجولة اعتبروا أن هؤلاء النواب "كسروا" قليلاً من "عنفوانهم" و"مكابرتهم"، ووجدوا أنفسهم مضطرين للتعاطي مع أطرافٍ سياسية أساسية في البلد، كانوا اعتبروا في وقت سابق أنها من الطبقة التي ساهمت بإنهيار البلد.

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في المقابل، قالت مصادر مواكبة لتلك الجولة إن "التعاون مع الرؤساء هو أمرٌ محتوم ولا عيب فيه، والتواصل قائم من أجل مصلحة البلد"، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي من الجولة هو وطني بغضّ النظر عن المواقف من أداء السياسيين وتصرفات أحزابهم في السلطة".