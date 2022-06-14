Advertisement

لبنان

بعد مُكابرة.. وأخيراً فعلها نواب "التغيير"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-06-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-961968-637907931998613734.jpg
Doc-P-961968-637907931998613734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت لافتة يوم أمس، جولة عدد من النواب التغييرين على الرؤساء الثلاثة في سبيل البحث بملف ترسيم الحدود البحرية.
مراقبون لهذه الجولة اعتبروا أن هؤلاء النواب "كسروا" قليلاً من "عنفوانهم" و"مكابرتهم"، ووجدوا أنفسهم مضطرين للتعاطي مع أطرافٍ سياسية أساسية في البلد، كانوا اعتبروا في وقت سابق أنها من الطبقة التي ساهمت بإنهيار البلد.
Advertisement
في المقابل، قالت مصادر مواكبة لتلك الجولة إن "التعاون مع الرؤساء هو أمرٌ محتوم ولا عيب فيه، والتواصل قائم من أجل مصلحة البلد"، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي من الجولة هو وطني بغضّ النظر عن المواقف من أداء السياسيين وتصرفات أحزابهم في السلطة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:31 | 2022-06-14
11:23 | 2022-06-14
10:48 | 2022-06-14
10:47 | 2022-06-14
10:39 | 2022-06-14
10:34 | 2022-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website