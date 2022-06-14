مؤتمر صحافي للمدير العام لإدارة المناقصات الخميس

يعقد المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية، مؤتمرا صحافيا الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس، في مكتب إدارة المناقصات داخل مبنى التفتيش المركزي، للوقوف على التحضيرات الهادفة لدخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في 29 تموز المقبل، ولتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالصفقات العمومية.

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