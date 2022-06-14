لقاء بين عون وهوكشتاين في قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا.

Advertisement