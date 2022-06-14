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لبنان

لقاء بين عون وهوكشتاين في قصر بعبدا

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:20
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا.
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عون

هوكشتاين

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