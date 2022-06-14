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لبنان

عن البنزين وسعره في لبنان.. أحد المعنيين يُفجر "مفاجأة"

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:20
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لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى أن أسعار المحروقات ستسجل اليوم إرتفاعا إضافيا، مشيرا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا بدأت تظهر تداعياتها على العالم، ولاسيما على لبنان، إذ أننا ما زلنا نستورد النفط من الخارج.
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وفي حديث لصوت كل لبنان، أوضح شماس أن مصرف لبنان ما يزال حتى الآن يدعم مادة البنزين بحسب سعر صيرفة، متوقعا أن يتوقف هذا الدعم في الأسابيع المقبلة. 
وكشف شماس أن هناك حديث بين وزير الطاقة ومصرف لبنان، مفاده أنه في حال أوقف مصرف لبنان عملية الدعم لمادة البنزين، ستتحول الأموال المخصصة لدعم البنزين إلى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل فتح إعتمادات للفيول، شرط رفع التعرفة على المواطن.
 

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