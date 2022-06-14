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لبنان

أصوات رصاص في الفوار - زغرتا.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:26
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن اصوات الرصاص التي تسمع في منطقة الفوار في زغرتا، ناتجة عن تشييع احد ابناء المنطقة.
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