هل لبنان معرض لجائحة صحية جديدة؟

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أعلن النائب عبد الرحمن البزري أن السبب الرئيسي لمرض الكبد الوبائي المنتشر في طرابلس، يعود إلى تلوث المياه والأطعمة الذي نادرا ما ينتقل من شخص إلى آخر، لافتا في حديث لصوت كل لبنان إلى أن الموضوع بحاجة إلى معالجة سريعة لأن أعراضه طويلة ويمكن أن يؤثر على كل الفئات العمرية. ودعا إلى معالجة المصدر، مستبعدا أن نشهد على جائحة كبيرة وإنما على مئات الحالات التي يجب الاستعداد لها.