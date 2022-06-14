حريق في متجر كبير لبيع الخضار والفواكه بصور

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتراق متجر كبير لبيع الخضار والفواكه، عند مفرق العباسية مدخل مدينة صور الشمالي فجر اليوم.

وقد عملت فرق الإطفاء للدفاع المدني - مركز صور على إخماده.