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لبنان

حريق في متجر كبير لبيع الخضار والفواكه بصور

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتراق متجر كبير لبيع الخضار والفواكه، عند مفرق العباسية مدخل مدينة صور الشمالي فجر اليوم.
 
وقد عملت فرق الإطفاء للدفاع المدني - مركز صور على إخماده.
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