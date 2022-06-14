هذا ما حصل على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

أصيب شخص بطلق ناري على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، ولا تزال الأسباب مجهولة لحد الساعة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت الاجهزة الامنية الى المكان.