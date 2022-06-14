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لبنان

هذا ما حصل على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:47
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أصيب شخص بطلق ناري على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، ولا تزال الأسباب مجهولة لحد الساعة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وقد حضرت الاجهزة الامنية الى المكان.
 
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