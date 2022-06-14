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لبنان

طقس متقلب يؤثر على لبنان...هل نشهد مزيداً من الامطار؟

Lebanon 24
14-06-2022 | 03:36
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  لا يزال  الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا، يؤدّي الى طقس متقلّب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستقر تدريجياً اعتبارا من يوم غد الاربعاء وتعود درجات الحرارة للارتفاع ثم تتخطى معدلاتها  يوم الجمعة. 

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22و 30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية بخاصة فترة قبل الظهر مع رياح ناشطة .

الأربعاء:  غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا، مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:  قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبيّة غربية ، ناشطة تتراوح سرعتها بين 15و 45 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:  24 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  5,26

- ساعة غروب الشمس: 19,50
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