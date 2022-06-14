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لبنان

كانا يروجان المخدرات في كسروان.. وهذا كان مصيرهما!

Lebanon 24
14-06-2022 | 03:59
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من قضاء كسروان.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويتَي المشتبه فيهما وتوقيفهما.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت الشّعبة من تحديد هويتَيهما، وهما: م. ش. (من مواليد عام 1990، لبناني) ب. ش. (من مواليد عام 1989، لبنانية).
بتاريخ 10-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في ساحة الكسليك، على متن سيّارة نوع "كيا ريو" لون أسود، تم ضبطها.
بتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط:
- 11 كبسولة كوكايين زِنة 53 غراما
-  3 علب بلاستيكية تحتوي على الكوكايين زنة 12 غراما
- 71 ظرفًا ورقيًا يحتوي على مادّة الكوكايين زنة 94 غراما
إضافةً إلى ضبط مبالغ مالية وهاتفين خليويَين، كذلك، جرى ضبط كميّة من حشيشة الكيف في منزل الموقوف الأوّل، الكائن في بلدة الكفور.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن في مختلف مناطق قضاء كسروان.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودِعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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