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لبنان

الصادق: الخط 23 سيكون أساس المفاوضات مع بعض التحسينات

Lebanon 24
14-06-2022 | 04:07
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 غرد النائب وضاح الصادق عبر حسابه على "تويتر": "بعد الجولة على الرؤساء الثلاثة يوم أمس، من الواضح أن الخط 23 سيكون أساس المفاوضات مع بعض التحسينات".
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