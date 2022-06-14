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لبنان

اقتراحٌ جديد بشأن ترسيم الحدود.. هذه تفاصيل اجتماع عون - هوكشتاين

Lebanon 24
14-06-2022 | 04:14
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، صباح اليوم في قصر بعبدا، الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.
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وبعد لقاء استمر لمدة 40 دقيقة، غادر هوكشتاين بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.
إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنّ "عون قدم رداً شفهياً لهوكشتاين على اقتراحه الذي تقدم به عبر السفيرة الأميركية في آذار الماضي، وتضمن الرد اقتراحاً جديداً من لبنان".
وأضافت: "هوكشتاين شكر الرئيس عون على جوابه على مقترحه وقال انه سينقل المقترح اللبناني الجديد الى الجانب الآخر خلال الايام القليلة المقبلة".
ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ الرئيس عون أكد على الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية، كما طلب من هوكشتاين أن يكون جوابه سريعاً نظراً لسرعة التطورات التي تحصل، فوعده الوسيط الأميركي أنه سيبذل كل جهوده".
مع هذا، فقد نقلت "الجديد" عن مصادر قصر بعبدا قولها إن "الوسيط الأميركي سينقل الإقتراح اللبناني إلى العدو الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وسيعود مع الجواب الإسرائيلي إلى لبنان". 


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