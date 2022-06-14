كنعان استقبل سفيري بريطانيا والولايات المتحدة والبحث تناول الإصلاحات المرجوة

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة، مساء أمس، السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد حيث جرى عرض لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات السياسية والمالية والاقتصادية، والتزامات لبنان الاصلاحات المرجوة، لاسيما التشريعية منها.وكان كنعان استقبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وعرض معها للملفات الاصلاحية والتشريعية المرتقبة في اطار استعادة لبنان للثقتين المحلية والدولية.