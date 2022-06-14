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لبنان

اعتصام لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس

Lebanon 24
14-06-2022 | 04:49
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 نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية،اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس. 
 واكد المعتصمون في بيان"الاستمرار بتحركهم والتوجه للقاء المسؤولين في وزارة التربية ووزارة الخارجية والسفارات اللبنانية "، وطالبوا  ب "العمل على حل أزمة الريجي وإفادة الطلاب من منحها".


كما أشاروا الى ان تحركهم باتجاه مصرف لبنان والمصارف يهدف "الى القبول بطلبات التحويل القانونية وفتح الحسابات التي اغلقت، وفتح حسابات لأهالي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات"، مؤكدين "المضي بالتحرك والاعتصامات على مختلف المستويات حتى تحقيق المطالب"

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