لمحة شاملة عن جولة هوكشتاين في لبنان اليوم.. هذه تفاصيلها

يواصل الوسيطُ الأميركي آموس هوكشتاين جولته على مختلف القيادات اللبنانية، وذلك في سبيل البحث بملف المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

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هوكشتاين الذي وصل، أمس إلى بيروت، وعقد سلسلة اجتماعات أبرزها مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الطاقة وليد فياض، بدأ جولته، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى قيادة الجيش في اليرزة، حيثُ عقد اجتماعاً مع قائد الجيش العماد جوزف عون، بحضور السفيرة الأميركية السيدة دوروثي شيا.



وجدّد العماد عون أمام الوسيط الأميركي، موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتّخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان.



اللقاء مع عون



وبعد اليرزة، انتقل هوكشتاين إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والسفيرة الأميركية.



وبعد لقاء استمر لمدة 40 دقيقة، غادر هوكشتاين بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.



إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنّ "عون قدم رداً شفهياً لهوكشتاين على اقتراحه الذي تقدم به عبر السفيرة الأميركية في آذار الماضي، وتضمن الرد اقتراحاً جديداً من لبنان".



وأضافت: "هوكشتاين شكر الرئيس عون على جوابه على مقترحه وقال انه سينقل المقترح اللبناني الجديد الى الجانب الآخر خلال الايام القليلة المقبلة".



ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ الرئيس عون أكد على الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية، كما طلب من هوكشتاين أن يكون جوابه سريعاً نظراً لسرعة التطورات التي تحصل، فوعده الوسيط الأميركي أنه سيبذل كل جهوده".



مع هذا، فقد نقلت "الجديد" عن مصادر قصر بعبدا قولها إن "الوسيط الأميركي سينقل الإقتراح اللبناني إلى العدو الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وسيعود مع الجواب الإسرائيلي إلى لبنان".



اللقاء مع ميقاتي



ومن بعبدا، انتقل هوكشتاين إلى السراي الحكومي الكبير، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.



وخلال الاجتماع، تبلّغ الموفد الاميركي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الاميركية.



كذلك، فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن عن حق لبنان بثرواته كافة.

وفي هذه الأثناء، يلتقي هوكشتاين وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، على أن يلتقي بعد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري.