كواليس لقاء بعبدا... ماذا دار بين عون وهوكشتاين؟

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا.

وشدد عون خلال لقائه هوكشتاين على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية. وقدم له رداً على المقترح الأميركي الذي سبق ان قدمّه قبل اشهر، على ان ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة.

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وتمنى عون على هوكشتاين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي.

وشكر هوكشتاين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.