كركي وقّع عقدا مع "أوتيل ديو" بقيمة 14 مليار ليرة

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أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، انه "استجابةً لطلب تقدّم به المدير العام لمستشفى "أوتيل ديو دي فرانس" نسيب نصر لتسوية ديون المؤسسة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعليماته للقيام بدراسات مالية واحصائيات دقيقة لمعاملات نفقات العناية الطبيّة خارج المستشفى لأجراء مستشفى أوتيل ديو دي فرانس المضمونين والمستفيدين من أفراد عائلتهم، قدّرت من خلالها قيمة مساهمة الصندوق بحوالي ال 14 مليار ل.ل.وفي هذه المناسبة، زار المدير العام لمستشفى أوتيل ديو دي فرانس اليوم المدير العام للصندوق في مكتبه وقّع خلالها الطرفان عقدا لتسوية الديون المستحقّة للمستشفى على الصندوق قُضي بموجبه تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تقريباً.وقد سلّم كركي نصر شيكًّأ بالدفعة الأولى بلغت قيمته 5 مليارات ل.ل. على أن يدفع المبلغ المتبقّي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.وأكّد كركي انّه سوف يعطي الأولويّة في التسويات للمستشفيات التي تتحمل القسم الأكبر من أعباء المضمونين كمستشفى الجامعة الأميركيّة وأوتيل ديو دي فرانس وجبل لبنان والسان جورج – الحدت وغيرها من المستشفيات والمؤسسات.