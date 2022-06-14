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لبنان

حميه: نحن مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم لمصلحة لبنان

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:52
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 تناول وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم مع سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، العلاقات بين البلدين التي تبنى على قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
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بعد اللقاء قال روداكوف:" ناقشنا العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وكيفية تفعيل وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال".

بدوره قال حميه: "انطلاقاً من مبدأ السيادة اللبنانية والمصالح الخالصة للشعب اللبناني ودولة لبنان وتطبيقاً للقانون اللبناني، نحن مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصلحة البلد بإستثناء العدو الاسرائيلي".

واضاف:" ناقشنا تفعيل العلاقات في ما يخص وزارة الاشغال كالمطار- المرافئ - اعادة اعمار مرفأ بيروت وسكك الحديد"، مؤكدا "انفتاحه على كل دول العالم في اعادة اعمار المرفأ والاستثمار بمختلف القطاعات التابعة للوزارة بما يصب في مصلحة لبنان".
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