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لبنان

اليكم موعد الاستشارات النيبابية الملزمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2022 | 05:59
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علم لبنان  24 ان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ستتم مطلع الاسبوع المقبل على ان يعلن في الساعات المقبلة برنامج الاستشارات
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