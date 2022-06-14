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لبنان
اليكم موعد الاستشارات النيبابية الملزمة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-06-2022
|
05:59
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علم لبنان 24 ان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ستتم مطلع الاسبوع المقبل على ان يعلن في الساعات المقبلة برنامج الاستشارات
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