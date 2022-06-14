مرشّح قدّم طعناً أمام المجلس الدستوري ضدّ نائبة "التغيير"... من هو؟

قدّم المرشح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى إيلي شربشي يرافقه المحامون إبراهيم كرم، نينا لبّس ورنا بيطار طعناً أمام المجلس الدستوري بنتيجة النائب المعلن فوزها سينتيا زرارير عن مقعد الأقليات - دائرة بيروت الأولى بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 حزيران الجاري.

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