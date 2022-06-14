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لبنان

وزير الخارجية استقبل الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين

Lebanon 24
14-06-2022 | 06:20
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين  الذي غادر  من دون الادلاء بتصريح.
الوزير بوحبيب وصف اجواء اللقاء بالإيجابية مؤكدا   على اهمية الوصول الى اتفاق في موضوع الترسيم وهذا ما لمسه لدى الاميركيين.
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