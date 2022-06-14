تأمين المياه لأكثر من ١٠٠ ألف بقاعي : ابراهيم سلوم يتكفل بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لمضخات نبع جديتا

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أطلق رئيس مجموعة سلوم الإنسانية ابراهيم سلوم مبادرة انمائية تتمثل بتأمين الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لصالح تشغيل مضخات نبع جديتا الذي يغذي قرى جديتا ،تعلبايا ،مكسة ،شتورا و سعدنايل ويستفيد من مياه أكثر من ١٠٠ ألف بقاعي.قدم ابراهيم سلوم مشروع متكامل لتأمين الكهرباء لصالح مضخات جديتا ورفع بالفعل كتابا حول تقديمه هبة غير مشروطة تتمثل بتركيب مشروع الطاقة الشمسية مع الخرائط الكاملة، وبالفعل انطلقت الاجراءات الادارية الرسمية المطلوبة واحال محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده طلب مشروع الطاقة الشمسية الى وزارة الطاقة وبذلك يكون موضوع تأمين المياه في جديتا وقرى مكسة وتعلبايا و سعدنايل وشتورا وقسم من كسارة في زحلة، قد سلك الطريق الصحيح والمستدام وأنهى بذلك معاناة الشح والعطش التي كان يعاني منها ما يقارب ١٠٠ ألف بقاعي.يؤمن مشروع انتاج الطاقة الشمسية الذي تكفل بتنفيذه بالكامل على نفقته ابراهيم سلوم الكهرباء اقله سبع ساعات يوميا ممن يؤمن تغذية كهربائية لصالح للغطاسات التي تضخ المياه في خزانات جديتا والقرى المذكورة التي تتغذى من مياه نبع جديتا.لسنوات طويلة عانى أكثر من ١٠٠ ألف بقاعي من شح المياه والسبب عدم توفر المازوت لصالح المضخات وعجز البلديات عن تأمين الاكلاف المالية مما أوقع البلديات في عطش رغم وفرة المياه.ومع تلاشي كل الحلول المؤقتة، يأتي مشروع الطاقة الشمسية ليكون الأمل والنهاية لمعاناة المياه في أكثر من نصف قضاء زحلة ولاسيما إن الطاقة المنتجة في المشروع تؤمن كهرباء يصل إنتاجها إلى ١٥٠ كيلو وات سيجري تامينها من خلال ٦٠٠ لوحة شمسية مما ينه بشكل كامل الاعتماد على المازوت أو على تغذية مؤسسة كهرباء لبنان التي يشوبها الكثير من الاعطال والتقنين المتصاعد.وفي هذا السياق عقد رؤوساء بلديات البقاع الأوسط اجتماعاً عقد في دارة ابراهيم سلوم في جديتا وضم كل رؤوساء بلديات شتورا، مكسه،سعدنايل وتعلبايا وإمام بلدة جديتا الشيخ بلال شحادة.ونوه رؤوساء البلديات بخطوة ابراهيم سلوم التي ستؤمن المياه إلى قراهم لاسيما ان المشروع سيلاقيه خطوات لوجستية أخرى تعمل على إيصال المياه إلى كل الأحياء والمنازل.كما عقد لقاء جامع لأهالي جديتا في دارة ابراهيم سلوم ضم أمام البلدة الشيخ بلال شحادة وكاهن رعية سيدة الخلاص للطائفة المارونية الأب طوني الصقر وحشد من ممثلي العائلات في جديتا نوهوا بمبادرة ابراهيم سلوم التي وضعت حد للعطش في هذه الأيام.