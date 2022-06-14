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لبنان

العرم افتتح مبنى قيادة الفوج النموذجي في بلدة صربين ــ الجنوب

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:03
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اعلنت قيادة الجيش في بيان ، انه اقيم في بلدة صربين ـ الجنوب حفل افتتاح مبنى قيادة الفوج النموذجي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش، وسفير الاتّحاد الأوروبي في لبنان السيد رالف طرّاف، وسفيرة فرنسا في لبنان السيّدة Anne Grillo وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواءAroldo Lazaro ، إلى جانب عدد من الضباط.
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وقد ألقى طراف والسفيرة Grillo واللواءLazaro  كلمات أشادوا فيها بعلاقات التعاون مع الجيش اللبناني، مؤكدين" الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ مهماتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد".

من جهة أخرى، ألقى اللواء الركن العرم كلمة قال فيها :"إنّ قيادة الجيش تبذل كلّ جهد لتخفيف وطأة الانهيار الراهن عن عناصرها الذين يواصلون التزام واجبهم الوطنيّ، على الرغم من ظروفهم العسيرة، مدركين أنّ ضعفهم أو تراجعهم يعني ضياع الوطن. ولا شك في أن مختلف أشكال المساعدات والدعم التي نتلقاها من الدول والجهات الصديقة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، تمثّل عامل استمرار لمؤسّستنا وتخفف عنها تداعيات الانهيار، وتؤدّي بالتالي دورًا رئيسًا في صون أمن بلدنا".
بعد ذلك تم تسليم كتاب شكر ودرع تذكارية إلى سفير الاتحاد الأوروبي.
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