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لبنان

طليس: اوقفوا مهزلة الارتفاع الصاروخي لصفيحة البنزين

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:13
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اصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:
 
امّا وقد اصبح تسعير المحروقات في لبنان خارج سياق المنطق، يتخطى حدود القدرات المعيشية وامكانيات ذوي الدخل المحدود. 
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امّا وقد صار سعر صفيحة البنزين يحدّد في البورصة الحكومية في لبنان، بشكل يطحن فيه قطاع النقل البرّي، ويطيح بالسائقين العموميين، ويدفع بعائلاتهم الى التهلكة. 
اما بعد، فلا استغراب ان تجاوز السائقون حدود الانتقاد ومساحة ردّ الفعل التقليدي في الاحتجاج. 
لم يعد مقبولاً لا التفرج ولا الصمت. واننا كنقابيين نحذر للمرة الألف: اوقفوا مهزلة الارتفاع الصاروخي لصفيحة البنزين. لم يعد بمقدور السائق ان يتحمل الموت السريع احتراقاً بالاسعار. 
اما آن لهذه المهزلة ان توقفها اجراءات الحكومة؟
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