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لبنان

بهية الحريري تنعى الدكتور غسان حمود : صاحب مسيرة إنسانية ومهنية ووطنية حافلة بالعطاءات

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:43
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نعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري الراحل الدكتور غسان حمود الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض وبعد مسيرة عطاء طويلة في ميادين العمل الطبي والاستشفائي والإنساني .
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وجاء في بيان النعي الصادر عن الحريري : 

بمشاعر الحزن والأسى ننعي الدكتور غسان حمود الذي يرحل عنا اليوم بعد مسيرة إنسانية ومهنية ووطنية حافلة بالعطاءات والوفاء لمدينته وبلده وأمته ولرسالة الطب وللإنسانية. 
برحيل الدكتور غسان ، أفقد على المستوى الشخصي والعائلي ، أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً ورفيق مشوار طويل تشاركنا خلاله في مرافقة حلم ومسيرة رفيق الحريري من خلال مؤسسة الحريري التي كان الدكتور حمود رحمه الله عضواً في مجلس أمنائها.
وتفقده صيدا ابناً باراً ومحباً وقامةً إنسانية وطبية واجتماعية ووطنية كبيرة ، متمسكاً بقيم وأخلاق العائلة الصيداوية الأصيلة التي جسدها في مهنته ووطنيّته وإنسانيته ، فاتحاً قلبه وبيته ومستشفاه للجميع مستحقاً محبة وتقدير الجميع .
وتفقده رسالة الطب، طبيباً ناجحا ومبلسما لجراح الناس ومداوياً لآلامهم ، وفياً لقسمه، صنع بطموحه اللامحدود وعصاميته وارادته الصلبة ، قصة نجاح وتميز  عمرها أكثر من نصف قرن في الحقل العلمي والاستشفائي والإنساني. .
بإسمي الشخصي وبإسم عائلتي وأسرة مؤسسة الحريري أتقدم من عائلة الراحل الكبير بأسمى آيات التعزية مشاركين إياهم في مصابهم الأليم ، وسائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان . 
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