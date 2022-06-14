Advertisement

لبنان

بري بعد لقائه هوكشتاين: اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الاصلح

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:51
A-
A+
Doc-P-962101-637908189405473834.jpg
Doc-P-962101-637908189405473834.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا ، اللقاء الذي استمر ساعة وعشرة دقائق اكد خلاله الرئيس بري للموفد الاميركي بأن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من كافة اللبنانيين .
Advertisement
واشار رئيس المجلس الى ان النقاش تمحور في الشكل بالمتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية لا سيما ان اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الاصلح في التفاوض غير المباشر استناداً الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرارية اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود دون المساس بحق لبنان بالحفر ، سيما ان البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم ، وما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الامر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الاوضاع .
وشدد الرئيس بري على انه بموازة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو ايضاً يحرص على الحفاظ على الاستقرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:31 | 2022-06-14
11:23 | 2022-06-14
10:48 | 2022-06-14
10:47 | 2022-06-14
10:39 | 2022-06-14
10:34 | 2022-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website