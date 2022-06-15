Advertisement

لبنان

بوشكيان:استخدام كيميائي في المصانع للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئة

Lebanon 24
15-06-2022 | 09:22
A-
A+
Doc-P-962407-637909070191357795.png
Doc-P-962407-637909070191357795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اجتماع عمل قبل ظهر اليوم في الوزارة يتعلق بتنظيم استخدام المواد الكيميائية في المصانع المعنية. وكانت جلسة تقييم لتطبيق القرار 43 الذي أصدره بوشكيان والمتعلق بتوظيف أو التعاقد مع كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئة في المصنع ومحيطه، ودرس الخطوات اللاحقة لوضع الآليات التطبيقية.
Advertisement
 
شارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رئيس المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى، رئيس نقابة المصانع الكيميائية سامي عساف، أمين سر نقابة الكيميائيين جهاد عبود والدكتور فؤاد جعفر.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website