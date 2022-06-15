تدابير سير غدا في صوفر... إتّبعوا الارشادات

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الطريق في محلة صوفر قبل جسر المديرج على المسلكين، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 16-6-2022، مما سيؤدي الى تضييق الطريق طيلة فترة الأشغال.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.