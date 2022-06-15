Advertisement

لبنان

تدابير سير غدا في صوفر... إتّبعوا الارشادات

Lebanon 24
15-06-2022 | 09:44
A-
A+
Doc-P-962412-637909084577596052.jpg
Doc-P-962412-637909084577596052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الطريق في محلة صوفر قبل جسر المديرج على المسلكين، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 16-6-2022، مما سيؤدي الى تضييق الطريق طيلة فترة الأشغال.
Advertisement

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website