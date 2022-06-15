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لبنان

لبنان رئيساً للجنة الاستشارية لـ"الأونروا" لسنة إضافية

Lebanon 24
15-06-2022 | 09:49
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مُدّدت ولاية لبنان في رئاسة اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا"، لسنة إضافية بالإجماع، وبريطانيا في نيابة الرئاسة.
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