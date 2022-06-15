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لبنان

مقتل طفل دهسًا على طريق الخيام وشقيقته في حالة حرجة

Lebanon 24
15-06-2022 | 09:55
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دهست شاحنة نقل باطون، طفلا (6 سنوات)، على طريق الخيام - الدردارة، ما أدى الى مقتله على الفور.
 
وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي لاجراء التحقيقات اللازمة.
 
وتبين أن شقيقة الطفل خ. ش. السوري الجنسية، وتدعى نرمين (3 أعوام) قد تعرضت للدهس أيضاً في الحادث نفسه، وقد تم نقلها إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي وهي بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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