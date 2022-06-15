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لبنان

مولوي استقبل مطر ويحيى والمدير الاقليمي لبنك الطاقة الدولي

Lebanon 24
15-06-2022 | 10:08
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب إيهاب مطر وتم البحث في شؤون تتعلق بمدينة طرابلس.
 
وبحث مع النائب محمد يحيى الاوضاع العامة وشؤون منطقة عكار.
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واستقبل الوزير مولوي المدير الاقليمي لبنك الطاقة الدولي في لبنان ناصيف الداده وتم التباحث في امكانية تزويد المراكز الحكومية بالطاقة المتجددة.
المصدر: ال
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