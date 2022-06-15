سلام بحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية تعزيز التعاون المشترك

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عقد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة، سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين بالمؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث شملت لقاء مع وزيرة التجارة المصرية نفين جامع.واستعرض الوزير خلال لقائه الوزيرة، مسار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين لبنان ومصر وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي، كما تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات ووجهات نظر ورؤى خلال إجتماع الوزراء العرب التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. وتم التداول في اللقاء بعدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية المطروحة على الساحتين الاقليمية والعالمية.وقال الوزير سلام إن اللقاء أكد أهمية التشـــاور وتبادل الآراء المُستمر بين الدول العربية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يخدم التنسيق وتوافق الآراء إزاء القضايا المطروحة بمنظمة التجارة العالمية التى تمس مصالح الدول النامية والأسواق الناشئـــة.و أكد الوزير سلام، حرص لبنان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة وان اقتصاد الدولتين تربطهما علاقة شراكة تاريخية، مشيراً إلى ان تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقليمي.ومن جانبها قالت الوزيرة نفين جامع ان اللقاء تناول رغبة الجانب اللبنانى فى الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال مكافحة الدعم والاغراق، وذلك من خلال تولى قطاع المعالجات التجارية المصرى تدريب الكوادر اللبنانية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، مؤكدة فى هذا الاطار الى حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة للجانب اللبنانى، مع الاشارة الى موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية.وفي الختام أكد أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، حرص بلاده على توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.