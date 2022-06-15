خبر سارّ عن المساعدة الاجتماعيّة للجيش... إليكم التفاصيل (صورة)

صدرت برقية عن الجيش، تقضي بدفع الدفعة الثانية من المساعدة الاجتماعيّة المؤقتة للعسكريين في الخدمة الفعليّة، عن شهري آذار ونيسان، من العام 2022.

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