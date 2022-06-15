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لبنان

خبر سارّ عن المساعدة الاجتماعيّة للجيش... إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
15-06-2022 | 10:20
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صدرت برقية عن الجيش، تقضي بدفع الدفعة الثانية من المساعدة الاجتماعيّة المؤقتة للعسكريين في الخدمة الفعليّة، عن شهري آذار ونيسان، من العام 2022.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه: 
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الجيش

المساعدة الاجتماعيّة

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