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لبنان

تصادم بين 5 سيارات... هذا ما حصل على اوتوستراد جونية

Lebanon 24
15-06-2022 | 10:44
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أعلنت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد جونية، عند المسلك الغربي.
 
 
وأفادت أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
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حادث سير

اوتوستراد

جونية

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