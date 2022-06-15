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لبنان

ضابط من الأمن العام تنقلب سيارته على أتوستراد الجنوب وهذا ما تعرض له

Lebanon 24
15-06-2022 | 11:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ضابط من الأمن العام إصابات بالغة بعد انقلاب سيارته على أتوستراد الجنوب محلة الواسطة شمال مدينة صور.
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