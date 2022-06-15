كرامي : معاناة نزلاء سجن رومية أشبه بعملية إبادة تدريجية

غرد رئيس "تيار الكرامة" النائب السابق فيصل كرامي عبر "تويتر": "إن المعاناة التي يعيشها نزلاء سجن رومية هي أشبه بعملية إبادة تدريجية، خصوصاً في غياب الرعاية الطبية للمرضى، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة وفي شح واجبات الدولة تجاههم على المستوى الغذائي والصحي، بحيث بات السؤال المشروع: هل وزارة الداخلية لا تزال قادرة على إدارة السجون؟

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