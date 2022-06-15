تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يطلق مشروع "ASPIRE TOGETHER LEBANON"

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أطلقت الجمعية العمومية العادية لتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) مشروع ASPIRE TOGETHER LEBANON بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية في المعهد العالي للأعمال ESA – بيروت.واعتبر رئيس التجمّع السيد نقولا بوخاطر أنّ هذا المشروع الجامع الذي يعني (قابل للتنفيذ، مستدام، منتج، مبتكر، مسؤول، أخلاقي) يتطلب مشاركة كل مكونات القطاع الخاص. كما وأصرّ أنّه "حان الوقت لنقل الأمور إلى مستوى وطنيّ، بناءً على مستند وطني اسمه ASPIRE يعمل كورقة بيضاء شاملة يشارك فيها الجميع، وتغطي عددًا يفوق ال 20 قطاعًا". وأضاف بوخاطر أنّ القطاع الخاص وحده قادر أن يقود البلد نحو الإنقاذ أذا توفرت البنى التحتية اللازمة وإعادة الثقة".