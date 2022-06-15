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لبنان

تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يطلق مشروع "ASPIRE TOGETHER LEBANON"

Lebanon 24
15-06-2022 | 12:05
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أطلقت الجمعية العمومية العادية لتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) مشروع ASPIRE TOGETHER LEBANON  بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية في المعهد العالي للأعمال ESA – بيروت.

واعتبر رئيس التجمّع السيد نقولا بوخاطر أنّ هذا المشروع الجامع الذي يعني (قابل للتنفيذ، مستدام، منتج، مبتكر، مسؤول، أخلاقي)  يتطلب مشاركة كل مكونات القطاع الخاص. كما وأصرّ أنّه "حان الوقت لنقل الأمور إلى مستوى وطنيّ، بناءً على مستند وطني اسمه ASPIRE  يعمل كورقة بيضاء شاملة يشارك فيها الجميع، وتغطي عددًا يفوق ال 20 قطاعًا". وأضاف بوخاطر أنّ القطاع الخاص وحده قادر أن يقود البلد نحو الإنقاذ أذا توفرت البنى التحتية اللازمة وإعادة الثقة". 
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