تيمور جنبلاط تابع مطالب موظفي تلفزيون لبنان وملفات إنمائية في إقليم الخروب

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استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وفدا من نقابة موظفي تلفزيون لبنان برئاسة رئيس النقابة حنا بواري.وعرض الوفد "أوضاع موظفي التلفزيون ومطالبهم المحقة".الحجاركما استقبل جنبلاط رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب زياد الحجار، بحضور النائب بلال عبدالله وحرب، وكان عرض في مختلف الملفات الإنمائية وحاجات منطقة إقليم الخروب، التي وعد النائب جنبلاط ب"متابعتها".