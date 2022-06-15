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لبنان

هيا غادرت الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
15-06-2022 | 12:47
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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  هيا خالد الخليف (من مواليد عام 2008، سورية)
التي كانت بتاريخ 14-06-2022 برفقة والدتها في أحد المنازل في راشيا الوادي، وغادرت الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر راشيا الوادي في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 590135-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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