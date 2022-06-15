زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 15/6/2022 الساعة 7.00، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة 30 دقيقة.وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".