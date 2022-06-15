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لبنان

حادث سير بين سيارة وآلية عسكرية لقوى الأمن الداخلي على طريق عام الخيام

Lebanon 24
15-06-2022 | 13:53
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أصيب شخص في حادث سير بين سيارة نوع "رينو" وآلية عسكرية لقوى الامن الداخلي، على طريق عام الخيام.
 
ونقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى "مستشفى مرجعيون" الحكومي للمعالجة.
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