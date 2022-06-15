حادث سير بين سيارة وآلية عسكرية لقوى الأمن الداخلي على طريق عام الخيام

أصيب شخص في حادث سير بين سيارة نوع "رينو" وآلية عسكرية لقوى الامن الداخلي، على طريق عام الخيام.



ونقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى "مستشفى مرجعيون" الحكومي للمعالجة.

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