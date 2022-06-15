Advertisement

لبنان

مداهمة منزل مطلوب بعدة مذكرات في بعلبك وهذا ما عثر عليه

Lebanon 24
15-06-2022 | 14:08
A-
A+
Doc-P-962488-637909242574334898.jpg
Doc-P-962488-637909242574334898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
داهمت قوة من الجيش منزل المطلوب بعدة مذكرات المدعو ح.م.ز في حي الشراونة في مدينة بعلبك وقد ضبطت اسلحة وذخائر حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي استقبل سفير قطر ووفد نواب بعلبك الهرمل
lebanon 24
18/06/2022 03:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي من بعلبك: اتخذنا قرارا بزيادة بدل الأتعاب لأعمال مراقبة الامتحانات والتصحيح
lebanon 24
18/06/2022 03:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في بعلبك.. هكذا خسرت ابنة الـ17 عاماً حياتها!
lebanon 24
18/06/2022 03:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إحياء ذكرى أسبوع الشهيد الرقيب زين العابدين شمص في بعلبك
lebanon 24
18/06/2022 03:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

مداهمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website