مداهمة منزل مطلوب بعدة مذكرات في بعلبك وهذا ما عثر عليه

داهمت قوة من الجيش منزل المطلوب بعدة مذكرات المدعو ح.م.ز في حي الشراونة في مدينة بعلبك وقد ضبطت اسلحة وذخائر حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement