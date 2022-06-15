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لبنان

بعد أنباء عن مقتل رجل وزوجته في مخيم الرشيدية... هذا ما أوضحته حركة "فتح"

Lebanon 24
15-06-2022 | 14:21
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صدر عن إعلام حركة "فتح" بمنطقة صور البيان الآتي:
 
"تناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتل رجل وزوجته في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان، لذلك يهمنا في إعلام حركة "فتح" بمنطقة صور أن نوضح أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب عار من الصحة، والحقيقة ان هنالك حالة وفاة طبيعية لإمرأة  مريضة وكبيرة بالعمر وهي الحاجة ( أم محمد فندي)  رحمها الله تعالى". 
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واكد المسؤول الاعلامي لحركة فتح في منطقة صور محمد بقاعي ان زوجها الحاج (أبو محمد فندي) "بصحة جيدة ويتقبل التعازي بوفاة زوجته في منزله بمخيم الرشيدية، ولا صحة للاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب".
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