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لبنان

لقاء دريان - بخاري شدّد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها

Lebanon 24
15-06-2022 | 17:00
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علمت "السياسة" الكويتية أن "اللقاء بين المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وليد البخاري شدّد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لناحية الإسراع في تأليف حكومة جديدة، وانتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الأول المقبل". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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دريان

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