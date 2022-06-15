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لبنان

الجزرة تقدّمت على العصا

Lebanon 24
15-06-2022 | 17:09
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تقدمت الجزرة على العصا في ملف ترسيم الحدود البحرية، بطعم الغاز المصري، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحر اللبناني الخالص، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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