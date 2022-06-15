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لبنان

دعوات لمطالبة النوّاب بتحويل رواتبهم إلى الدعم

Lebanon 24
15-06-2022 | 17:13
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تزايدت الدعوات لمطالبة النواب الميسورين بتحويل رواتبهم إلى الدعم، بدل إنفاقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتفاقمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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