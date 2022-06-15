دعوات لمطالبة النوّاب بتحويل رواتبهم إلى الدعم

تزايدت الدعوات لمطالبة النواب الميسورين بتحويل رواتبهم إلى الدعم، بدل إنفاقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتفاقمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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