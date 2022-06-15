توجُّه لم يتطابق مع الوقائع على الأرض

لم يتطابق توجه وزير المال لجهة رفع الدولار الجمركي مع الوقائع على الأرض، فانخفضت إيرادات المالية العامة، وباتت الرواتب والتقديمات في مهب الريح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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